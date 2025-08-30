Путин: Турпоток между Россией и Китаем вырос в 2,5 раза в 2024 году

В ходе интервью Путин также рассказал, что Россия занимает лидирующие позиции по экспорту нефти и газа в Китай. Поставки «голубого топлива» по трубопроводу «Сила Сибири» с момента его запуска в 2019 году превысили 100 миллиардов кубометров. В 2027 году планируется ввод в эксплуатацию ещё одной газовой магистрали — так называемого дальневосточного маршрута. Активно развивается сотрудничество по СПГ-проектам в российском Заполярье.