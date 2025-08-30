«Стратегическая связка» в политике, экономике и культуре. Путин о России и Китае

Текст интервью опубликован на сайте Кремля за день до начала четырехдневного визита.
Саммит ШОС и переговоры в Пекине
- Президент РФ подчеркнул, что с большим удовольствием посетит Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его итоги, как ожидает Путин, будут способствовать оформлению более справедливого и многополярного мироустройства.
- «Рассчитываю, что общими усилиями получится придать качественно новую динамику ШОС, ее модернизации в соответствии с требованиями времени», — заявил Путин.
- На российско-китайских переговорах же в Пекине будут обсуждаться «все аспекты двусторонней повестки», а также актуальные региональные и международные сюжеты.
- «Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора», — подчеркнул Путин.
Память о войне
- Путин отметил предстоящие в Пекине торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
- «Председатель Си Цзиньпин очень бережно относится к истории своей страны, знаю это из личного общения с ним. Он настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором, уделяющий первостепенное внимание национальным интересам. Исключительно важно для Китая, что именно такой человек находится у руля государства в непростой, переломный момент международной жизни», — заявил Путин.
- Он отметил, что именно «народы Советского Союза и Китая приняли на себя главный удар и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери» во Второй мировой войне.
- «И конечно, в России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941−1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину. Это позволило Красной армии сконцентрировать усилия на разгроме нацизма, на освобождении Европы», — заявил Путин.
Милитаризация Европы и Японии
- Путин поблагодарил КНР за бережное сохранение мемориалов бойцам Красной армии, отдавшим жизни в боях за освобождение Китая.
- «Такое искреннее, ответственное отношение к прошлому разительно отличается от ситуации в некоторых странах Европы, где варварски оскверняются и уничтожаются обелиски и могилы советских воинов-освободителей, ретушируются “неудобные” исторические факты. Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов», — отметил Путин.
- Он добавил, что «под предлогом мнимых российской и китайской угроз возрождается японский милитаризм, а в Европе, включая Германию, не стесняясь никаких исторических параллелей, закладывают курс на ремилитаризацию континента».
Нефть, газ, рубли и юани
- «Расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», — отметил Путин, говоря о росте товарооборота двух стран.
- Он отметил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР, совокупные поставки по «Силе Сибири» уже превысили 100 млрд куб. м, а в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль.
- Стороны продолжают снижать торговые барьеры друг для друга. В частности, Россия наладила экспорт свинины и говядины в КНР, а российский рынок является для Китая одним из основных в мире для экспорта автомобилей.
- «При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники», — заметил Путин.
- Он указал также на «масштабные планы в сфере индустрии строительных материалов».
Кино, спорт и образование
- Путин отметил успешную организацию Годов культуры России и Китая и сообщил, что в 2026—2027 годах стороны проведут «перекрестные» Годы образования.
- Президент РФ отметил «заинтересованное внимание» Пекина к инициированному Москвой музыкальному конкурсу «Интервидение» и активное участие китайских спортсменов в международных российских спортивных проектах.
- «Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации», — подчеркнул Путин.
- Российский лидер ждет появления в скором будущем большого количества хороших российско-китайских фильмов, «которые донесут до наших граждан верные моральные ориентиры и традиционные духовно-нравственные ценности, расскажут правду о важнейших исторических событиях». «В том числе для этого мы запустили новый проект — Открытую Евразийскую кинопремию. Это уникальная киноплощадка, где нет места предвзятости или каким-либо политическим интригам», — подчеркнул президент.
- Среди других примеров сотрудничества Путин упомянул рост взаимного турпотока в 2024 году в 2,5 раза, до 2,8 млн человек.
Реформа ООН и борьба с неоколониализмом
- Путин отметил, что Россия и Китай выступают за реформу ООН, в частности за придание Совету Безопасности «более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки».
- Кроме того, Москва и Пекин выступают в пользу реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка, заявил Путин.
- «Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства. Напротив, нам нужен прогресс на благо всего человечества», — подчеркнул президент РФ.
- Путин отметил также сотрудничество Москвы и Пекина в форматах Группы двадцати, форума АТЭС и БРИКС.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше