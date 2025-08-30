Путин: Россия и Китай активно взаимодействуют для повышения авторитета БРИКС

Как подчеркнул российский лидер, в настоящее время взаимная торговля Москвы и Пекина практически не зависит от доллара и евро. Официальные показатели товарооборота всё ещё выражаются в долларах для статистики, но фактические переводы уже осуществляются рублём и юанем, тогда как «доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности».