Путин: Россия и Китай активно взаимодействуют для повышения авторитета БРИКС

«Сообща продвигаем инициативы, направленные на расширение возможностей экономического развития стран-участниц, включая формирование общих платформ для партнёрства в ключевых секторах», — уточнил российский лидер.
По его словам, Москва и Пекин стремятся повысить роль БРИКС в решении современных проблем. Особое внимание уделяется привлечению дополнительных ресурсов для реализации значимых инфраструктурных проектов, добавил глава государства.
Как подчеркнул российский лидер, в настоящее время взаимная торговля Москвы и Пекина практически не зависит от доллара и евро. Официальные показатели товарооборота всё ещё выражаются в долларах для статистики, но фактические переводы уже осуществляются рублём и юанем, тогда как «доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности».