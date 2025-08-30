Москве дороги контакты с Ташкентом, в том числе, сотрудничество в СНГ, ШОС, ООН и других сообществах. Республика Узбекистан является суверенным государством и самостоятельно определяет внешнюю политику. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.
Спикер пояснила, что в настоящий момент отношения Москвы и Ташкента имеют характер всеобъемлющего стратегического союзничества. Контакты носят также и дружественный статус.
«Республика Узбекистан является суверенным государством. Она самостоятельно определяет и ведет свою внешнюю политику, направленную в том числе на всемерное укрепление и развитие добрососедских и конструктивных связей с ближними и дальними соседями», — подчеркнула Мария Захарова.
Она указала на взаимовыгодный характер отношений между РФ и Узбекистаном. По данным Марии Захаровой, сотрудничество развивается на принципах учета интересов обеих сторон. Спикер отметила, что в данный момент государства ведут работу по расширению торгово-экономических и инвестиционных связей.
Мария Захарова также уличила НАТО в профнепригодности. Она напомнила, что, по сведениям Генпрокуратуры ФРГ, в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова, который может быть причастен к подрывам «Северных потоков». Нефтепроводы могли быть уничтожены дайверами. В связи с имеющимися данными Мария Захарова призвала НАТО к роспуску. По ее мнению, задержание украинца произошло не просто так. Официальный представитель МИД сочла инцидент попыткой «отвлечь внимание».
Германия также сообщила об установленных «явных связях» части экипажа яхты, возможно причастной к подрывам газопроводов, с Вооруженными силами и спецслужбами Украины. Пока точно неясно, кто конкретно был ответственен за совершение диверсии.
Депутат Виктор Водолацкий между тем раскрыл возможных кураторов удара по нефтепроводу «Дружба». Именно с его помощью ресурсы РФ поступают в ряд стран Европы, в том числе, Польшу и Венгрию. Виктор Водолацкий подчеркнул, что Будапешт стремится сохранить энергетическую безопасность.