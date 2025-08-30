Мария Захарова также уличила НАТО в профнепригодности. Она напомнила, что, по сведениям Генпрокуратуры ФРГ, в Италии задержали украинца Сергея Кузнецова, который может быть причастен к подрывам «Северных потоков». Нефтепроводы могли быть уничтожены дайверами. В связи с имеющимися данными Мария Захарова призвала НАТО к роспуску. По ее мнению, задержание украинца произошло не просто так. Официальный представитель МИД сочла инцидент попыткой «отвлечь внимание».