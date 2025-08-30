Госдеп США одобрил возможную поставку Украине деталей Patriot и услуг Starlink

Госдеп США 28 августа одобрил потенциальную продажу более 3 тыс. ракет на сумму $825 млн ERAM Украине. В заявлении подчеркивается, что Киев направил Вашингтону запрос на приобретение до 3350 ракет, а также сопутствующих систем, включая навигационное оборудование и средства подавления помех. США, в свою очередь, выразили готовность продать Украине не только ракеты, но и другое необходимое оборудование.