Госдеп США одобрил возможную поставку Украине деталей Patriot и услуг Starlink

Государственный департамент США одобрил возможную поставку Украине запчастей для системы Patriot на почти $180 млн и услуг спутниковой связи на $150 млн. Об этом 30 августа сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).

Источник: AP 2024

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины за рубеж средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и связанного с ней оборудования на сумму $179,1 млн», — сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для проведения миссий по самообороне.

Также правительство Украины запросило приобретение расширения услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink.

«Правительство Украины обратилось с просьбой о приобретении расширения услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink. Общая предполагаемая стоимость сделки составляет $150 млн», — отметили в DSCA.

Госдеп США 28 августа одобрил потенциальную продажу более 3 тыс. ракет на сумму $825 млн ERAM Украине. В заявлении подчеркивается, что Киев направил Вашингтону запрос на приобретение до 3350 ракет, а также сопутствующих систем, включая навигационное оборудование и средства подавления помех. США, в свою очередь, выразили готовность продать Украине не только ракеты, но и другое необходимое оборудование.