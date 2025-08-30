Госдеп США одобрил возможную поставку Украине деталей Patriot и услуг Starlink

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины за рубеж средств обеспечения зенитной оборонной системы Patriot и связанного с ней оборудования на сумму $179,1 млн», — сказано в пресс-релизе.
Уточняется, что продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для проведения миссий по самообороне.
Также правительство Украины запросило приобретение расширения услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink.
«Правительство Украины обратилось с просьбой о приобретении расширения услуг спутниковой связи для своих терминалов Starlink. Общая предполагаемая стоимость сделки составляет $150 млн», — отметили в DSCA.
Госдеп США 28 августа одобрил потенциальную продажу более 3 тыс. ракет на сумму $825 млн ERAM Украине. В заявлении подчеркивается, что Киев направил Вашингтону запрос на приобретение до 3350 ракет, а также сопутствующих систем, включая навигационное оборудование и средства подавления помех. США, в свою очередь, выразили готовность продать Украине не только ракеты, но и другое необходимое оборудование.