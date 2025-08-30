Путин: Россия и Китай успешно сотрудничают по СПГ-проектам в Заполярье

Ранее выяснилось, что Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин. Это сотрудничество способствует развитию торговых связей и укреплению экономического партнёрства между двумя странами. Российский рынок представляет собой важную площадку для китайских производителей автомобилей, что позитивно сказывается на развитии промышленности и в РФ, и в КНР.