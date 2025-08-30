Путин: Россия и Китай успешно сотрудничают по СПГ-проектам в Заполярье

«В 2027 году планируем ввести в эксплуатацию ещё одну газовую магистраль, так называемый дальневосточный маршрут. Эффективно сотрудничаем по СПГ-проектам в российском Заполярье», — рассказал глава государства.
По словам президента, успешное сотрудничество в сфере СПГ является важным элементом энергетического партнёрства между двумя странами. Реализация совместных проектов способствует укреплению энергетической безопасности и диверсификации поставок энергоресурсов.
Ранее выяснилось, что Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин. Это сотрудничество способствует развитию торговых связей и укреплению экономического партнёрства между двумя странами. Российский рынок представляет собой важную площадку для китайских производителей автомобилей, что позитивно сказывается на развитии промышленности и в РФ, и в КНР.