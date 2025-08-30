Путин: Россия никогда не забудет, что Китай помешал Японии атаковать СССР

Президент России Владимир Путин напомнил о ключевой роли Китая в годы Второй мировой войны. Он отметил, что сопротивление китайского народа сдержало Японию в 1941—1942 годах, не позволив нанести удар по Советскому Союзу. Об этом российский лидер заявил в ходе интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованному пресс-службой Кремля.