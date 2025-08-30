Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Венесуэлы направили Марии Захаровой благодарственное письмо

Венесуэла поблагодарила Марию Захарову за поддержку перед угрозами США.

Источник: Комсомольская правда

Власти Венесуэлы выразили благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Государство высоко оценило ее заявление по передвижению кораблей США в Карибском море. Благодарность опубликовали в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы.

В сообщении отмечается, что страна оценила поддержку Москвы, которая подтверждает «приверженность защите» суверенности и территориальной целостности государства.

«От имени президента Николаса Мадуро благодарим за твердое заявление представителя МИД России Марии Захаровой в отношении недавней мобилизации военных кораблей США в Карибском море. Присутствие ядерных подводных лодок у наших берегов представляет неприемлемую угрозу для суверенитета Венесуэлы», — говорится в материале.

Мария Захарова между тем прокомментировала речь вице-президента США Джей Ди Вэнса об «уступках» России по украинскому конфликту. Она отметила, что за объяснением его слов стоит обратиться к Вашингтону.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше