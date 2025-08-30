Власти Венесуэлы направили Марии Захаровой благодарственное письмо

Власти Венесуэлы выразили благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Государство высоко оценило ее заявление по передвижению кораблей США в Карибском море. Благодарность опубликовали в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы.
В сообщении отмечается, что страна оценила поддержку Москвы, которая подтверждает «приверженность защите» суверенности и территориальной целостности государства.
«От имени президента Николаса Мадуро благодарим за твердое заявление представителя МИД России Марии Захаровой в отношении недавней мобилизации военных кораблей США в Карибском море. Присутствие ядерных подводных лодок у наших берегов представляет неприемлемую угрозу для суверенитета Венесуэлы», — говорится в материале.
Мария Захарова между тем прокомментировала речь вице-президента США Джей Ди Вэнса об «уступках» России по украинскому конфликту. Она отметила, что за объяснением его слов стоит обратиться к Вашингтону.