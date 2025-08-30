Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон пообещал ответ, если Путин не встретится с Зеленским на следующей неделе

Если президент Российской Федерации Владимир Путин до понедельника, 1 сентября, не согласится встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, то это будет значить, что глава РФ «в очередной раз провел» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Если президент Российской Федерации Владимир Путин до понедельника, 1 сентября, не согласится встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, то это будет значить, что глава РФ «в очередной раз провел» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

— Это в очередной раз будет означать, что Путин провел Трампа. Это не может остаться без ответа, — сказал он на совместной конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

В выходные Макрон вместе с главами Германии и США проведут переговоры по телефону.

— Если на следующей неделе мы убедимся, что снова, после месяцев невыполненных обещаний, этого не случилось, то мы будем выступать за введение первичных и вторичных санкций против РФ, — предупредил он, передает РИА Новости.

Высказывания Эммануэля Макрона о России иногда переходят грань приличного и разумного и превращаются в оскорбления. Об этом 29 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ПРезидент Франции ранее окрестил Россию как хищника, который стоит у ворот Европы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше