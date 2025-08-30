Макрон пообещал ответ, если Путин не встретится с Зеленским на следующей неделе

Если президент Российской Федерации Владимир Путин до понедельника, 1 сентября, не согласится встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, то это будет значить, что глава РФ «в очередной раз провел» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
— Это в очередной раз будет означать, что Путин провел Трампа. Это не может остаться без ответа, — сказал он на совместной конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
В выходные Макрон вместе с главами Германии и США проведут переговоры по телефону.
— Если на следующей неделе мы убедимся, что снова, после месяцев невыполненных обещаний, этого не случилось, то мы будем выступать за введение первичных и вторичных санкций против РФ, — предупредил он, передает РИА Новости.
Высказывания Эммануэля Макрона о России иногда переходят грань приличного и разумного и превращаются в оскорбления. Об этом 29 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ПРезидент Франции ранее окрестил Россию как хищника, который стоит у ворот Европы.