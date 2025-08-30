Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку на фоне угроз США

Венесуэльские власти благодарны официальному представителю МИД РФ Марии Захаров за заявление на фоне передвижения военных кораблей США в Карибском море у берегов боливарианской республики. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
«От имени президента Николаса Мадуро благодарим за твердое заявление представителя МИД России Марии Захаровой в отношении недавней мобилизации военных кораблей США в Карибском море», — заявил глава МИД Венесуэлы.
Министр указал, что присутствие ядерных подлодок у берегов Венесуэлы несет угрозу суверенитету страны и миру в регионе.
Хиль подчеркнул, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира и быть свободной от вмешательств со стороны других государств. Он также назвал международную солидарность ключом к стабильному и процветающему будущему народов Латинской Америки.
Кроме того, Хиль заявил, что Каракас имеет право самостоятельно определять свое будущее без внешнего вмешательства и давления. Он подчеркнул, что Венесуэла ценит поддержку России, которая подтверждает приверженность защите суверенных принципов и территориальной целостности боливарианской республики.
Ранее в Венесуэле заявили, что маневры военных кораблей США в Карибском море не связаны с борьбой с наркотрафиком.
