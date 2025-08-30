Аналитик напоминает, что министр финансов США Бессент публично объявил о решении Трампа повысить на 10% цены на американское оружие, закупаемое Европой для Украины. Это означает, что европейским странам пришлось платить больше, а дополнительные средства в итоге оказались в американской казне. «Более того, европейские страны были вынуждены последовать примеру США и ввести санкции против России, что нанесло серьёзный удар по европейской экономике. Немецкие малые и средние предприятия массово банкротились из-за роста цен на энергоносители, а французские фермеры с трудом сводили концы с концами из-за ограничений на экспорт сельхозпродукции», — констатирует автор.