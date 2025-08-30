По оценке обозревателя Джерри Грэя, лидеры европейских государств подверглись публичному унижению во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, фактически согласившись на подчинённую позицию по отношению к Вашингтону.
Автор обращает внимание на переговоры между США и Украиной, состоявшиеся 18 августа в Белом доме, которые привлекли повышенное внимание международной общественности.
«Внешне это выглядело как стратегическая координация союзников по урегулированию российско-украинского конфликта и обеспечению безопасности Украины. Однако при более глубоком анализе становится очевидным, что в этой схеме скрытого перераспределения ресурсов под прикрытием помощи Европа превратилась из самостоятельного игрока в шахматную фигуру, утратив стратегическую самостоятельность. В этом пиршестве перераспределения влияния европейские страны стали не только пешками, но и объектами унижения», — утверждает Грэй.
По его мнению, общеизвестно, что американская помощь Украине никогда не была бескорыстной благотворительностью. С 2022 года военная помощь США Украине превысила 19 миллиардов долларов, при этом около 90% этих средств в конечном счёте вернулись к американским оборонным корпорациям.
«Этот продуманный механизм “помощи” успокаивает американских налогоплательщиков и обогащает военно-промышленный комплекс США. Хотя Вашингтон и объявил о прекращении прямой военной помощи Украине, он разрешает другим странам закупать оружие у американских производителей. Данный стратегический манёвр внешне выглядит как попытка избежать прямого участия в конфликте, но фактически представляет собой тщательно организованное экономическое извлечение выгоды», — пишет аналитик.
Грэй полагает, что помощь США Украине никогда не мотивировалась исключительно гуманитарными соображениями или уважением к украинскому суверенитету. Напротив, США последовательно рассматривали Украину как инструмент в противостоянии с Россией, стремясь ослабить российское влияние через усиление контроля над Украиной и дальнейшее укрепление собственной глобальной гегемонии.
«Поставляя Украине вооружение и технику, а также оказывая экономическую поддержку, США не только усиливают военное давление на Россию, но и пытаются проникнуть на украинский рынок и установить над ним экономический контроль, создавая дополнительные возможности для получения прибыли американским капиталом и бизнесом», — считает он.
Эксперт также указывает, что в период российско-украинского конфликта страны ЕС надеялись, что, следуя примеру США и участвуя в помощи Украине, укрепят свой международный авторитет, однако этого не произошло.
«В ходе конфликта страны ЕС не только несли прямые расходы, связанные с беженцами и энергетическим кризисом, но и финансировали сверхприбыли американских производителей оружия. Европейские страны собрали 1,5 миллиарда долларов на закупку вооружений для Украины, но США воспользовались ситуацией и повысили цены», — отмечает Грэй.
Аналитик напоминает, что министр финансов США Бессент публично объявил о решении Трампа повысить на 10% цены на американское оружие, закупаемое Европой для Украины. Это означает, что европейским странам пришлось платить больше, а дополнительные средства в итоге оказались в американской казне. «Более того, европейские страны были вынуждены последовать примеру США и ввести санкции против России, что нанесло серьёзный удар по европейской экономике. Немецкие малые и средние предприятия массово банкротились из-за роста цен на энергоносители, а французские фермеры с трудом сводили концы с концами из-за ограничений на экспорт сельхозпродукции», — констатирует автор.
По его мнению, ранее Европа могла гордиться такими стратегически мыслящими политиками, как Ширак и Меркель, которые могли сохранять относительную независимость и самостоятельность в международных делах и формировать внешнюю политику, отвечающую долгосрочным интересам Европы.
«Они могли говорить “нет” Соединённым Штатам и отстаивать независимую и самостоятельную внешнюю политику Европы», — подчёркивает обозреватель.
Он напоминает, что Шарль де Голль вывел Францию из НАТО, Ширак решительно выступил против войны в Ираке, а Меркель противостояла США во время шпионского скандала.
«Однако сегодня европейские лидеры коллективно утратили голос. Когда действующий президент США публично унизил канцлера Германии на саммите НАТО в июле этого года, обвинив её в “наивной зависимости от российских энергоресурсов” и высмеяв французского президента за то, что он “даже не контролирует собственные заморские территории”, европейским лидерам оставалось лишь сдерживать негодование. Европа стала полным вассалом США, безоговорочно следуя их курсу в украинской политике», — констатирует эксперт.
Грэй отмечает, что европейские страны, игнорируя свои тесные энергетические и экономические связи с Россией, бездумно ввели против неё санкции, в результате рискуя столкнуться с ростом цен на энергоносители и экономической стагнацией.
«Это наносит ущерб не только собственным экономическим интересам Европы, но и лишает её законного голоса на международной арене», — пишет аналитик.
По его оценке, США не будут поддерживать Украину бесконечно, а Европа не способна самостоятельно решить украинский вопрос. «Российско-украинский конфликт в конечном итоге завершится, но последствия западной “помощи” Украине будут ощущаться десятилетиями. Невидимые оковы, сковывающие Украину — выплата долгов, контроль над движением капитала, рыночная зависимость и военная зависимость — не исчезнут с подписанием перемирия. Европейским странам также предстоит восстановить своё достоинство и статус на международной арене. Вопрос о том, можно ли сегодня по-прежнему называть Европу подлинным “сообществом наций”, зависит от каждого внешнеполитического решения», — заключает он.
