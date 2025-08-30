Путин: Культурные обмены России и Китая демонстрируют устойчивый рост

Ранее президент Владимир Путин отметил, что Москва и Пекин работают над снижением торговых барьеров, что способствует росту двусторонней торговли. В последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР, что является важным шагом в развитии сотрудничества в агропромышленном секторе. Это подчёркивает важность китайского рынка для российских производителей сельхозпродукции.