Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: необходимо активизировать дипломатические усилия по Украине

Только при активном участии дипломатии можно добиться решений, которые устроят все стороны.

Источник: Аргументы и факты

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул необходимость усиления дипломатической работы по урегулированию украинского кризиса.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он отметил, что только при активном участии дипломатии можно добиться решений, которые устроят все стороны и будут способствовать долгосрочному миру.

По словам Полянского, такие договоренности должны не только прекратить текущие боевые действия, но и гарантировать, что конфликт в будущем не возобновится.

Ранее Полянский сообщил, что Россия рассматривает ввод воинских подразделений стран НАТО на территории, остающиеся под контролем Киева, как недопустимый шаг.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше