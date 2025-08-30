Полянский: необходимо активизировать дипломатические усилия по Украине

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул необходимость усиления дипломатической работы по урегулированию украинского кризиса.
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, он отметил, что только при активном участии дипломатии можно добиться решений, которые устроят все стороны и будут способствовать долгосрочному миру.
По словам Полянского, такие договоренности должны не только прекратить текущие боевые действия, но и гарантировать, что конфликт в будущем не возобновится.
Ранее Полянский сообщил, что Россия рассматривает ввод воинских подразделений стран НАТО на территории, остающиеся под контролем Киева, как недопустимый шаг.