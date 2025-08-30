Путин заявил о совместных усилиях России и Китая против санкций

«Единым фронтом противостоим дискриминационным санкциям в мировой торговле, которые препятствуют социально-экономическому развитию государств Объединения и всей планеты», — уточнил глава государства.
По словам российского лидера, обе страны едины в стремлении усилить влияние БРИКС при решении насущных мировых задач. Москва и Пекин демонстрируют схожее понимание угроз и подходов к обеспечению региональной и международной безопасности.
А ранее Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформирование Международного валютного фонда и Всемирного банка для обеспечения равного доступа к финансовым инструментам для всех стран. По мнению главы государства, финансовая сфера не должна использоваться в неоколониальных целях. Реформа этих институтов необходима для справедливого отражения роли и вклада различных стран в мировую экономику.