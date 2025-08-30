Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

Путин подчеркнул, что именно в сложный период международной обстановки наличие у Китая такого лидера имеет исключительное значение. По его мнению, Си Цзиньпин демонстрирует миру пример равноправного и взаимоуважительного диалога с зарубежными партнёрами. В России, как отметил президент, ценят стремление китайского руководства развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Москвой.