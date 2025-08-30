Ричмонд
Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем

Си Цзиньпин демонстрирует миру пример равноправного и взаимоуважительного диалога с зарубежными партнёрами.

Источник: Аргументы и факты

В преддверии визита в Китай президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua отметил особую роль председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам российского лидера, китайский руководитель бережно относится к истории своей страны, проявляет стратегическое мышление и обладает широким мировым взглядом, уделяя приоритетное внимание национальным интересам.

Путин подчеркнул, что именно в сложный период международной обстановки наличие у Китая такого лидера имеет исключительное значение. По его мнению, Си Цзиньпин демонстрирует миру пример равноправного и взаимоуважительного диалога с зарубежными партнёрами. В России, как отметил президент, ценят стремление китайского руководства развивать отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия с Москвой.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай едины в своей позиции против дискриминационных санкций в мировой торговле и активно отстаивают эту точку зрения, в том числе в рамках площадки БРИКС.

