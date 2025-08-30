Молодежь останется на Украине, если разрешить ей выезд — Зеленский

По мнению Зеленского, крайне важно, чтобы молодые люди заканчивали обучение на Украине, и родители не вывозили их без получения аттестата. По его словам, речь идёт о тысячах человек. «Мы проанализировали возрастные категории, проконсультировались с военным командованием. Мы осознаём, что это студенческий возраст, понимаем, что молодые люди могут спокойно завершать обучение не только в школах, но и в вузах Украины. Не за границей, а именно здесь», — заявил Зеленский.