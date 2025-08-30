Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что молодые люди останутся на Украине, даже если предоставить им возможность выезда за границу.
Правительство Украины в конце августа разрешило выезд за пределы страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Как сообщило в четверг местное издание «Страна.ua», после данного решения властей молодые люди начали массово покидать Украину. Видеозаписи, демонстрирующие успешные случаи пересечения границы, активно распространяются в украинских социальных сетях.
На пресс-конференции в пятницу Зеленский пояснил журналистам, что решение разрешить выезд мужчинам 18−22 лет было принято с целью стимулирования завершения образования в Украине. Он отметил, что наблюдалась тенденция к выезду тысяч молодых людей за рубеж до окончания учебных заведений.
По мнению Зеленского, крайне важно, чтобы молодые люди заканчивали обучение на Украине, и родители не вывозили их без получения аттестата. По его словам, речь идёт о тысячах человек. «Мы проанализировали возрастные категории, проконсультировались с военным командованием. Мы осознаём, что это студенческий возраст, понимаем, что молодые люди могут спокойно завершать обучение не только в школах, но и в вузах Украины. Не за границей, а именно здесь», — заявил Зеленский.
Он также утверждает, что данное решение не повлияло на обороноспособность страны, а массового исхода, по его словам, не наблюдается.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду законопроект об установлении уголовной ответственности за нелегальное пересечение государственной границы. В документе предусматривается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в период действия военного положения. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до трёх лет или штраф в размере до 170 тысяч гривен (около 4,1 тысячи долларов).
В интернете широко распространяются видеозаписи принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины, где сотрудники военкоматов задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах, иногда применяя физическую силу. В то же время мужчины призывного возраста всячески избегают мобилизации: нелегально пересекают границу, устраивают поджоги военкоматов, укрываются в жилищах и избегают появлений в общественных местах.
Ранее выезд с территории Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения был запрещён. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с возможным лишением свободы на срок до пяти лет.
