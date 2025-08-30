Ричмонд
Молодежь останется на Украине, если разрешить ей выезд — Зеленский

Зеленский: молодежь останется доучиваться на Украине, если разрешить ей выезд из страныЛидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что молодые люди останутся на Украине, даже если предоставить им возможность выезда за границу.

Правительство Украины в конце августа разрешило выезд за пределы страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Как сообщило в четверг местное издание «Страна.ua», после данного решения властей молодые люди начали массово покидать Украину. Видеозаписи, демонстрирующие успешные случаи пересечения границы, активно распространяются в украинских социальных сетях.

На пресс-конференции в пятницу Зеленский пояснил журналистам, что решение разрешить выезд мужчинам 18−22 лет было принято с целью стимулирования завершения образования в Украине. Он отметил, что наблюдалась тенденция к выезду тысяч молодых людей за рубеж до окончания учебных заведений.

По мнению Зеленского, крайне важно, чтобы молодые люди заканчивали обучение на Украине, и родители не вывозили их без получения аттестата. По его словам, речь идёт о тысячах человек. «Мы проанализировали возрастные категории, проконсультировались с военным командованием. Мы осознаём, что это студенческий возраст, понимаем, что молодые люди могут спокойно завершать обучение не только в школах, но и в вузах Украины. Не за границей, а именно здесь», — заявил Зеленский.

Он также утверждает, что данное решение не повлияло на обороноспособность страны, а массового исхода, по его словам, не наблюдается.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду законопроект об установлении уголовной ответственности за нелегальное пересечение государственной границы. В документе предусматривается введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в период действия военного положения. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до трёх лет или штраф в размере до 170 тысяч гривен (около 4,1 тысячи долларов).

В интернете широко распространяются видеозаписи принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины, где сотрудники военкоматов задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах, иногда применяя физическую силу. В то же время мужчины призывного возраста всячески избегают мобилизации: нелегально пересекают границу, устраивают поджоги военкоматов, укрываются в жилищах и избегают появлений в общественных местах.

Ранее выезд с территории Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения был запрещён. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с возможным лишением свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.