Пентагон: США поставят Украине запчасти для ЗРК Patriot на $179,1 миллиона

Госдепартамент Соединённых Штатов одобрил возможную поставку на Украину запасных частей для зенитных ракетных комплексов Patriot на почти 180 миллионов долларов, а также услуг спутниковой связи на 150 миллионов долларов. Это следует из заявления Минобороны.