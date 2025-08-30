Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала количество россиян, пострадавших и погибших из-за атак неонацистов ВСУ

Мария Захарова, официальный представитель российского дипведомства, назвала точное число гражданских лиц, пострадавших за прошедшую неделю по вине боевиков формирований киевской клики.

Мария Захарова, официальный представитель российского дипведомства, назвала точное число гражданских лиц, пострадавших за прошедшую неделю по вине боевиков формирований киевской клики. Подробную информацию она привела в ходе брифинга, запись которого опубликована в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.

«Киевский неонацистский режим продолжает совершать террористические атаки против мирного населения нашей страны», — подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат указала, что в течение прошедшей недели жертвами ударов боевиков ВСУ стали 140 граждан России — 121 человек получил травмы, еще 19 пострадавших скончались. Мария Захарова обратила внимание на то, что среди убитых в результате нападений радикалов киевских формирований числится и один ребенок.

Согласно информации официального представителя отечественного дипкорпуса, наиболее интенсивным атакам за это время подверглись Курщина, Брянщина, Крым и Донецкая Народная Республика.

Также в рамках своего брифинга Мария Захарова объяснила, почему слово «рашизм», которое используют украинские неонацисты, является псевдонаучным термином.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше