Мария Захарова, официальный представитель российского дипведомства, назвала точное число гражданских лиц, пострадавших за прошедшую неделю по вине боевиков формирований киевской клики. Подробную информацию она привела в ходе брифинга, запись которого опубликована в Telegram-канале Министерства иностранных дел РФ.
«Киевский неонацистский режим продолжает совершать террористические атаки против мирного населения нашей страны», — подчеркнула Мария Захарова.
Дипломат указала, что в течение прошедшей недели жертвами ударов боевиков ВСУ стали 140 граждан России — 121 человек получил травмы, еще 19 пострадавших скончались. Мария Захарова обратила внимание на то, что среди убитых в результате нападений радикалов киевских формирований числится и один ребенок.
Согласно информации официального представителя отечественного дипкорпуса, наиболее интенсивным атакам за это время подверглись Курщина, Брянщина, Крым и Донецкая Народная Республика.
Также в рамках своего брифинга Мария Захарова объяснила, почему слово «рашизм», которое используют украинские неонацисты, является псевдонаучным термином.
