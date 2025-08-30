Путин заявил, что РФ и КНР выступают за реформирование ООН

Российская Федерация и КНР поддерживают идею реформирования ООН, в том числе включение в Совет безопасности организации стран Глобального Юга. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Cиньхуа, которое опубликовано на сайте Кремля.
— Россия и КНР выступают в пользу реформы Всемирной организации. В частности, мы ратуем за придание Совбезу более демократического характера за счет включения в число его членов стран Азии, Африки и Латинской Америки, — сказал он.
По его словам, преобразование ООН должно быть направлено на то, чтобы она «восстановила авторитет и соответствовала современным реалиям». Российско-китайская стратегическая связка выступает в качестве стабилизирующего фактора, отметил глава РФ.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине в широком составе, а позже в узком составе пообщаются «за чашкой чая». Об этом 29 августа рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Российский лидер отправится в КНР с четырехдневным визитом. Он примет участие в масштабных переговорах с представителями Пекина и присоединится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине.