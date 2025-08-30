Захарова назвала Узбекистан союзником России и суверенным государством

«Хотела бы напомнить, что Республика Узбекистан, являясь суверенным государством, самостоятельно определяет и ведёт свою внешнюю политику, направленную в том числе на всемерное укрепление и развитие добрососедских и конструктивных связей с ближними и дальними соседями», — сказала дипломат.
При этом она подчеркнула, что российско-узбекистанские отношения имеют статус и характер всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.
«Традиционно они носят дружественный и взаимовыгодный характер, динамично развиваются на принципах равноправия и обоюдного учëта интересов», — добавила Захарова.
Ранее в Узбекистане заявили о планах построить большую АЭС с «Росатомом».
Также сообщалось, что лидера Узбекистана Мирзиёева предложили номинировать на Нобелевскую премию мира.