Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала Узбекистан союзником России и суверенным государством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила в ходе брифинга, что Узбекистан является суверенным государством и союзником России.

Источник: РИА "Новости"

«Хотела бы напомнить, что Республика Узбекистан, являясь суверенным государством, самостоятельно определяет и ведёт свою внешнюю политику, направленную в том числе на всемерное укрепление и развитие добрососедских и конструктивных связей с ближними и дальними соседями», — сказала дипломат.

При этом она подчеркнула, что российско-узбекистанские отношения имеют статус и характер всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

«Традиционно они носят дружественный и взаимовыгодный характер, динамично развиваются на принципах равноправия и обоюдного учëта интересов», — добавила Захарова.

Ранее в Узбекистане заявили о планах построить большую АЭС с «Росатомом».

Также сообщалось, что лидера Узбекистана Мирзиёева предложили номинировать на Нобелевскую премию мира.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше