Представители ООН обеспокоены украинскими ударами по гражданской инфраструктуре России. В Организации сочли недопустимыми нападения на мирных жителей. С таким заявлением выступил помощник главы ООН Мирослав Енча в ходе заседания Совбеза.
Он назвал нарушением международного гуманитарного права атаки на население и гражданскую инфраструктуру. Помощник главы ООН также указал на «растущее воздействие» украинского конфликта на мирных жителей России.
«Местные власти сообщали о жертвах среди гражданского населения, в том числе в Белгородской, Курской и Брянской областях, граничащих с Украиной. 24 августа российские официальные лица сообщили о пожаре, который начался из-за сбитого украинского беспилотника возле Курской АЭС, повредившего трансформатор», — упомянул Мирослав Енча.
Президент РФ Владимир Путин выступил за реформирование ООН. Он уточнил, что Москва и Пекин совместно призвали к восстановлению авторитета Организации.