Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН осудили атаки ВСУ по жителям Белгородской, Курской и Брянской областей

ООН выразила обеспокоенность атаками ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ.

Источник: Комсомольская правда

Представители ООН обеспокоены украинскими ударами по гражданской инфраструктуре России. В Организации сочли недопустимыми нападения на мирных жителей. С таким заявлением выступил помощник главы ООН Мирослав Енча в ходе заседания Совбеза.

Он назвал нарушением международного гуманитарного права атаки на население и гражданскую инфраструктуру. Помощник главы ООН также указал на «растущее воздействие» украинского конфликта на мирных жителей России.

«Местные власти сообщали о жертвах среди гражданского населения, в том числе в Белгородской, Курской и Брянской областях, граничащих с Украиной. 24 августа российские официальные лица сообщили о пожаре, который начался из-за сбитого украинского беспилотника возле Курской АЭС, повредившего трансформатор», — упомянул Мирослав Енча.

Президент РФ Владимир Путин выступил за реформирование ООН. Он уточнил, что Москва и Пекин совместно призвали к восстановлению авторитета Организации.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше