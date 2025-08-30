Путин рассказал, что станет темой переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином

«Буду рад обстоятельно обсудить с Председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи… В Пекине мы также воздадим должное общему подвигу наших отцов, дедов и прадедов, вместе победивших милитаристскую Японию, что позволило поставить окончательную точку во Второй Мировой войне», — подчеркнул Владимир Путин.