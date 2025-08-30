Ричмонд
Путин рассказал, что станет темой переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в рамках интервью китайскому изданию Xinhua поделился своими ожиданиям от запланированного на 3 сентября официального визита в Пекин.

Президент России Владимир Путин в рамках интервью китайскому изданию Xinhua поделился своими ожиданиям от запланированного на 3 сентября официального визита в Пекин. Текст беседы опубликован на сайте главы государства.

«Буду рад обстоятельно обсудить с Председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи… В Пекине мы также воздадим должное общему подвигу наших отцов, дедов и прадедов, вместе победивших милитаристскую Японию, что позволило поставить окончательную точку во Второй Мировой войне», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент России дополнительно обратил внимание на особую значимость предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, а также на возможность поднять в ходе переговоров с руководством КНР ключевые проблемы международных отношений.

Стоит добавить, что ранее китайские эксперты спрогнозировали начало нового этапа двустороннего сотрудничества в авиастроении после после визита Владимира Путина в Поднебесную.

