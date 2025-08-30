Путин назвал знаковым участие Си Цзиньпина в праздновании 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин в интервью агентству Xinhua, приуроченном к визиту в Китай, отметил, что участие председателя КНР Си Цзиньпина в московских мероприятиях, посвящённых 80-летию Великой Победы, имело особое и символическое значение.
Он напомнил, что в ходе визита было подписано Совместное заявление России и Китая о дальнейшем развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новой эпохе. Документ приурочили к годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне, победы Китая в войне сопротивления японской агрессии и созданию ООН.
Путин подчеркнул, что в этом заявлении содержится согласованная позиция двух стран на фоне попыток отдельных государств исказить историческую память и заменить принципы мироустройства, закреплённые по итогам Второй мировой войны, концепцией так называемого «порядка, основанного на правилах».
Ранее Путин назвал Си Цзиньпина настоящим лидером и волевым руководителем.