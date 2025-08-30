Путин назвал знаковым участие Си Цзиньпина в праздновании 80-летия Победы

Он напомнил, что в ходе визита было подписано Совместное заявление России и Китая о дальнейшем развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новой эпохе. Документ приурочили к годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне, победы Китая в войне сопротивления японской агрессии и созданию ООН.