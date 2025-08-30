Решение об отправке призывника в армию будет действовать две призывные кампании

Согласно постановлению правительства, решение призывной комиссии о направлении призывника в часть подлежит исполнению в течение одного года со дня его принятия. Если отправка в войска не состоялась в текущую кампанию, призывника могут направить на службу в следующую — весеннюю или осеннюю. ~Призыв проводится дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря~. Таким образом, решение сохраняет силу до следующего периода призыва, исключая необходимость повторного рассмотрения. В апреле Путин подписал закон, который вводит это требование.