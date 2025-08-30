Путин обсудит с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

Президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua выразил надежду, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине позволит обсудить все направления двусторонней повестки.
Он отметил, что в переговорах планируется уделить внимание вопросам политики, безопасности, экономике, гуманитарным связям, а также обменяться оценками по региональным и мировым процессам.
Глава российского государства подчеркнул, что вместе с китайским лидером намерен почтить память предков, победивших милитаристскую Японию и завершивших Вторую мировую войну, а также вспомнить подвиг тех, кто отстоял свободу, независимость и право на развитие двух стран.
Путин напомнил, что визит Си Цзиньпина в Москву в мае 2025 года был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и стал символичным для российско-китайских отношений.
Он назвал китайского председателя другом и отметил, что его приезд получил широкий международный отклик и высокую оценку в России. В ходе переговоров стороны рассмотрели ключевые вопросы сотрудничества, подготовили совместное заявление и подписали значительный пакет документов, закрепляющий стратегический курс на долгосрочное партнёрство и развитие традиций добрососедства.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что участие председателя КНР Си Цзиньпина в московских мероприятиях, посвящённых 80-летию Великой Победы, имело особое и символическое значение.