Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин обсудит с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки

В переговорах планируется уделить внимание вопросам политики, безопасности, экономике, гуманитарным связям.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в письменном интервью агентству Xinhua выразил надежду, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине позволит обсудить все направления двусторонней повестки.

Он отметил, что в переговорах планируется уделить внимание вопросам политики, безопасности, экономике, гуманитарным связям, а также обменяться оценками по региональным и мировым процессам.

Глава российского государства подчеркнул, что вместе с китайским лидером намерен почтить память предков, победивших милитаристскую Японию и завершивших Вторую мировую войну, а также вспомнить подвиг тех, кто отстоял свободу, независимость и право на развитие двух стран.

Путин напомнил, что визит Си Цзиньпина в Москву в мае 2025 года был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и стал символичным для российско-китайских отношений.

Он назвал китайского председателя другом и отметил, что его приезд получил широкий международный отклик и высокую оценку в России. В ходе переговоров стороны рассмотрели ключевые вопросы сотрудничества, подготовили совместное заявление и подписали значительный пакет документов, закрепляющий стратегический курс на долгосрочное партнёрство и развитие традиций добрососедства.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что участие председателя КНР Си Цзиньпина в московских мероприятиях, посвящённых 80-летию Великой Победы, имело особое и символическое значение.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше