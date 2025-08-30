Макрон готов ужесточить санкции, если Путин не встретится с Зеленским

Французский лидер подчеркнул, что рассчитывает на проведение трёхсторонних переговоров. По его словам, в случае отсутствия прогресса на следующей неделе Франция выступит за усиление давления на Москву посредством новых ограничений. Он также отметил, что ближайшие выходные намерен обсудить украинский конфликт с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом.
А ранее Зеленский напомнил Трампу о сроках для ответа России на предложение о переговорах по урегулированию украинского конфликта. Экс-комик заявил, что республиканец ранее обозначил срок в «две-три недели». По его словам, договорённости о возможной встрече обсуждались как в двустороннем формате с Соединёнными Штатами, так и с участием представителей Европы.