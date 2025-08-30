Российские военные вытесняют ВСУ из лесного массива на западе ЛНР

Российские военные успешно вытесняют солдат ВСУ из западной части Луганской Народной Республике. Так, противник сейчас контролирует уже менее 20% Кременских лесов, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Он отметил, что у ВС РФ на этой неделе были очередные успехи на данном участке.
«Мы расширили зону контроля на многих участках, а противник потерял значительную часть территории. Причем очень сложно посчитать, какой все-таки процент находится под контролем украинских боевиков, но явно уже менее 20%», — заявил Марочко.
Аналитик отметил также обширные серые зоны, так как межпозиционное пространство на многих участках составляет более 1 км.
Однако Марочко констатировал, что российская армия плавно вытесняет противника с территории ЛНР в районе Кременских лесов.
Ранее Марочко сообщал о продвижении ВС РФ на севере ДНР.
