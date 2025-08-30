Ричмонд
Российские военные вытесняют ВСУ из лесного массива на западе ЛНР

Российские военные успешно вытесняют солдат ВСУ из западной части Луганской Народной Республике.

Российские военные успешно вытесняют солдат ВСУ из западной части Луганской Народной Республике. Так, противник сейчас контролирует уже менее 20% Кременских лесов, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он отметил, что у ВС РФ на этой неделе были очередные успехи на данном участке.

«Мы расширили зону контроля на многих участках, а противник потерял значительную часть территории. Причем очень сложно посчитать, какой все-таки процент находится под контролем украинских боевиков, но явно уже менее 20%», — заявил Марочко.

Аналитик отметил также обширные серые зоны, так как межпозиционное пространство на многих участках составляет более 1 км.

Однако Марочко констатировал, что российская армия плавно вытесняет противника с территории ЛНР в районе Кременских лесов.

Ранее Марочко сообщал о продвижении ВС РФ на севере ДНР.

