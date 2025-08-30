Ричмонд
Путин отметил, что руководство КНР солидарно с Россией в вопросе реформирования ООН

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках беседы с китайскими журналистами отметил, что он и руководство Китая поддерживают инициативу преобразований в деятельности Организации Объединенных наций. Текст интервью информагентству Xinhua опубликован на сайте главы государства.

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации, дабы она в полной мере восстановила свой авторитет и соответствовала современным реалиям… При этом любые преобразования должны быть тщательно выверенными», — отметил Владимир Путин.

Президент РФ пояснил, что считает целесообразным приглашение государств Африканского континента, Азии и Южной Америки в Совет Безопасности ООН. Тем не менее Владимир Путин также напомнил о незыблемости основополагающих принципов, закрепленных в Уставе Всемирной организации.

Дополнительно в рамках данного интервью российский лидер поделился своими планами относительно предстоящих двусторонних консультаций с руководителем Китая Си Цзиньпином.

