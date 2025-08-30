В ООН осудили атаки Украины по территории России

На прошлой неделе госкорпорация «Росатом» сообщила, что боевой украинский беспилотник был перехвачен на территории промышленной Смоленской АЭС, при падении он сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции. Там отметили, что ущерб незначительный, пострадавших нет, происшествие не повлияло на работу Смоленской АЭС, а радиационный фон в норме.