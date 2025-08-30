В ООН осудили атаки Украины по территории России

«Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права», — сказал он.
Енча от лица ООН осудил подобные действия и призвал немедленно их прекратить.
На прошлой неделе госкорпорация «Росатом» сообщила, что боевой украинский беспилотник был перехвачен на территории промышленной Смоленской АЭС, при падении он сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции. Там отметили, что ущерб незначительный, пострадавших нет, происшествие не повлияло на работу Смоленской АЭС, а радиационный фон в норме.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.