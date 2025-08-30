Украинские парни заявили о желании уехать из страны из-за отсутствия перспектив

Украинская молодёжь заявила, что хочет уехать из страны. Видео © TikTok/ masha_batig.
Прямо на улице украинская блогерша провела опрос. Молодые парни поголовно говорили, что собираются уехать. Напомним, что на Украине долгое время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещали покидать страну. Однако недавно был подписан указ о разрешении покидать Украину в военное время мужчинам в возрасте до 22 лет.
Вчера, 28 августа, первые желающие покинуть страну устроили пробку на границе с Польшей. Life.ru публиковал видео огромной очереди на КПП. Молодёжь массово стремилась уехать с Украины.