Украинские парни заявили о желании уехать из страны из-за отсутствия перспектив

Молодые мужчины активно покидают Украину после снятия запрета на выезд для лиц в возрасте от 18 до 22 лет. Причины отъезда связаны с сомнениями относительно будущего в стране и отсутствием перспектив для личного роста и развития. Об этом украинцы расскахал.

Источник: Life.ru

Украинская молодёжь заявила, что хочет уехать из страны. Видео © TikTok/ masha_batig.

Прямо на улице украинская блогерша провела опрос. Молодые парни поголовно говорили, что собираются уехать. Напомним, что на Украине долгое время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещали покидать страну. Однако недавно был подписан указ о разрешении покидать Украину в военное время мужчинам в возрасте до 22 лет.

Вчера, 28 августа, первые желающие покинуть страну устроили пробку на границе с Польшей. Life.ru публиковал видео огромной очереди на КПП. Молодёжь массово стремилась уехать с Украины.