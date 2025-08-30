Украинские парни заявили о желании уехать из страны из-за отсутствия перспектив

Прямо на улице украинская блогерша провела опрос. Молодые парни поголовно говорили, что собираются уехать. Напомним, что на Украине долгое время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещали покидать страну. Однако недавно был подписан указ о разрешении покидать Украину в военное время мужчинам в возрасте до 22 лет.