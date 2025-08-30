Ричмонд
Спецслужбы Польши ищут возможности сотрудничать с российскими дипломатами

Посол Андреев: спецслужбы Польши ищут контакт с дипломатами из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Польские спецслужбы ищут возможность войти в контакт с дипломатами из Российской Федерации, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«Один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел», — сказал посол РИА Новости.

Андреев добавил, что после указанного эпизода новых попыток спецслужб Польши войти в контакт с российскими дипломатами не выявлено, но выразил уверенность, что Варшава ведёт поиск таких возможностей.

Также Андреев рассказал об отношениях РФ и Польши, отметив, что Варшава пока не изъявляет желания пойти на контакт с Москвой. Подробнее здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что трое дипломатов генконсульства РФ в Кракове признаны персонами нон грата.

Ранее МИД РФ назвал условие, при котором отношения между Москвой и Варшавой нормализуются — это отказ от антироссийского курса.