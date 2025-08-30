Полянский: Россия фиксирует попытки исказить идею саммита Москвы и Киева

Вместе с тем дипломат указал, что позиция украинского руководства осложняет перспективы: Владимир Зеленский, как отметил Полянский, публично исключает обсуждение территориального вопроса, тем самым вступая в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа, который, в отличие от Киева, считает этот пункт предметом переговоров.