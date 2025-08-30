Полянский: Россия фиксирует попытки исказить идею саммита Москвы и Киева

Россия отмечает многочисленные попытки исказить саму идею проведения российско-украинского саммита.
Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза, что Москва готова рассматривать вариант такой встречи, но только при условии тщательной подготовки и содержательного наполнения, иначе она теряет смысл.
По его словам, подобная встреча на высшем уровне могла бы закрепить взаимные договорённости, вытекающие из шагов, обозначенных после саммита на Аляске.
Вместе с тем дипломат указал, что позиция украинского руководства осложняет перспективы: Владимир Зеленский, как отметил Полянский, публично исключает обсуждение территориального вопроса, тем самым вступая в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа, который, в отличие от Киева, считает этот пункт предметом переговоров.
Ранее Дмитрий Полянский подчеркнул необходимость усиления дипломатической работы по урегулированию украинского кризиса.