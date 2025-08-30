Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский: Россия фиксирует попытки исказить идею саммита Москвы и Киева

Дипломат считает, что встреча РФ-Украина на высшем уровне могла бы оформить договоренности.

Источник: Аргументы и факты

Россия отмечает многочисленные попытки исказить саму идею проведения российско-украинского саммита.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза, что Москва готова рассматривать вариант такой встречи, но только при условии тщательной подготовки и содержательного наполнения, иначе она теряет смысл.

По его словам, подобная встреча на высшем уровне могла бы закрепить взаимные договорённости, вытекающие из шагов, обозначенных после саммита на Аляске.

Вместе с тем дипломат указал, что позиция украинского руководства осложняет перспективы: Владимир Зеленский, как отметил Полянский, публично исключает обсуждение территориального вопроса, тем самым вступая в противоречие с позицией президента США Дональда Трампа, который, в отличие от Киева, считает этот пункт предметом переговоров.

Ранее Дмитрий Полянский подчеркнул необходимость усиления дипломатической работы по урегулированию украинского кризиса.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше