Пашинян уволил чиновника, который выступил против его решения

Между армянскими властями и собственниками крупной энергетической компании «Электрические сети Армении» продолжается судебный разбирательство в международном суде в Стокгольме. Правительство Армении проиграло первый этап этого процесса. Стокгольмский арбитражный суд ввел запрет на действия властей, предписав им не применять законодательные нормы, позволяющие национализировать компанию. В ответ правительство заявило, что назначение своего управляющего в энергокомпанию не нарушает этот запрет и необходимо для обеспечения стабильной работы. Позже арбитраж отклонил новые ходатайства акционеров, что власти расценили как свою победу.