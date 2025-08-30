Пашинян уволил чиновника, который выступил против его решения

Премьер-министр Никол Пашинян освободил от должности руководителя аппарата представителя Армении по международным правовым вопросам Липарита Дрмеяна.
Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства республики. Отставка последовала после того, как возглавляемый Дрмеяном аппарат подтвердил обязательность выполнения решения Стокгольмского арбитража по делу «Электросетей Армении», сообщает «Sputnik Армения».
На брифинге в четверг Пашинян заявил, что не намерен мириться с несогласными в составе правительства, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что министры его кабинета должны во всем придерживаться его позиции. Особенно это касается дискуссионных аспектов вокруг компании «Электрические сети Армении».
Пашинян прямо указал, что члены его кабинета не вправе иметь мнение, отличное от его собственного, по данному вопросу.
«Электрические сети Армении должны работать на благо народа Армении», — заявил Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о планах правительства выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда.
Реагируя на комментарий журналиста о том, что правительство признает необходимость исполнения вердикта арбитража, Пашинян заявил: «Тот, кто высказал такую позицию, пусть напишет заявление об уходе. Подобная позиция абсолютно недопустима. Правительство — это я. Никто не может иметь точку зрения, противоречащую моей».
Между армянскими властями и собственниками крупной энергетической компании «Электрические сети Армении» продолжается судебный разбирательство в международном суде в Стокгольме. Правительство Армении проиграло первый этап этого процесса. Стокгольмский арбитражный суд ввел запрет на действия властей, предписав им не применять законодательные нормы, позволяющие национализировать компанию. В ответ правительство заявило, что назначение своего управляющего в энергокомпанию не нарушает этот запрет и необходимо для обеспечения стабильной работы. Позже арбитраж отклонил новые ходатайства акционеров, что власти расценили как свою победу.
Бизнесмена Самвела Карапетяна, владельца «Электрических сетей Армении», арестовали 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти — поводом послужили его заявления в поддержку Армянской апостольской церкви, которую критикует Пашинян. До этого в его ереванской резиденции провели обыски. После ареста власти объявили о решении национализировать принадлежащую ему компанию.
