Ким Чен Ын снова встретился с семьями бойцов, павших в Курской области

Ранее в августе председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вручил медали героя народной республики командирам и бойцам Корейской народной армии. Во время его выступления позади него стояла мемориальная стена, где были размещены портреты 101 человека. Ким Чен Ын прикрепил медали к фотографиям павших бойцов. На этой церемонии присутствовали члены семей военнослужащих. Этим летом были опубликованы кадры, как Ким Чен Ын лично встречает тела павших бойцов, которые были доставлены на родину.