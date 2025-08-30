Путин: РФ и КНР против любых попыток изменить историю Второй мировой войны

Россия и Китай едины в осуждении любых попыток переписать историю Второй мировой войны и героизировать преступников того времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» накануне своего официального визита в Китай. Полный текст беседы размещен на сайте Кремля.