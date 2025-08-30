Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ и КНР против любых попыток изменить историю Второй мировой войны

Обе страны категорически против искажения исторических фактов, а также против оправдания нацистов.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Китай едины в осуждении любых попыток переписать историю Второй мировой войны и героизировать преступников того времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» накануне своего официального визита в Китай. Полный текст беседы размещен на сайте Кремля.

По словам российского лидера, обе страны категорически против искажения исторических фактов, а также против оправдания нацистов, милитаристов и их пособников. Путин подчеркнул, что подобные действия представляют собой опасную тенденцию, ведущую к подрыву исторической памяти.

Президент добавил, что Россия и Китай неизменно чтят подвиг воинов-освободителей, которые внесли решающий вклад в победу над нацизмом, и выступают за сохранение правдивого взгляда на события той эпохи.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай едины в своей позиции против дискриминационных санкций в мировой торговле и активно отстаивают эту точку зрения, в том числе в рамках площадки БРИКС.