Путин: РФ и КНР против любых попыток изменить историю Второй мировой войны

Россия и Китай едины в осуждении любых попыток переписать историю Второй мировой войны и героизировать преступников того времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» накануне своего официального визита в Китай. Полный текст беседы размещен на сайте Кремля.
По словам российского лидера, обе страны категорически против искажения исторических фактов, а также против оправдания нацистов, милитаристов и их пособников. Путин подчеркнул, что подобные действия представляют собой опасную тенденцию, ведущую к подрыву исторической памяти.
Президент добавил, что Россия и Китай неизменно чтят подвиг воинов-освободителей, которые внесли решающий вклад в победу над нацизмом, и выступают за сохранение правдивого взгляда на события той эпохи.
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай едины в своей позиции против дискриминационных санкций в мировой торговле и активно отстаивают эту точку зрения, в том числе в рамках площадки БРИКС.