Реформа ООН, санкции и торговля с Китаем: главные заявления Путина

Президент России Владимир Путин в начале сентября отправится в Китай. Глава государства дал интервью местным журналистам агентства «Синьхуа», где рассказал об отношениях Москвы и Пекина. По его словам, нынешний товарооборот между РФ и КНР указывает на «небывалый» уровень экономического партнерства. Текст интервью опубликовали на сайте Кремля.
Владимир Путин добавил, что с 2021 года рост товарооборота составил 100 миллиардов долларов. Сейчас страны активно работают над снижением торговых барьеров между ними, пояснил президент РФ.
«Экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по множеству направлений. В ходе моего предстоящего визита обязательно обсудим дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая», — поделился российский лидер.
Он напомнил, что в 2025 году отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и капитуляции милитаристской Японии. Владимир Путин отметил, что народ Китая так же, как и советские граждане, принял на себя удар и понес большие потери.
«Именно граждане наших стран испытали на себе основную тяжесть борьбы с захватчиками и сыграли ключевую роль в победе над нацизмом и милитаризмом. В суровых испытаниях ярко проявились и окрепли лучшие традиции дружбы и взаимопомощи, которые служат прочной основой современных российско-китайских отношений», — указал президент России.
Владимир Путин, кроме того, сделал заявление по «незаконным санкциям», которые в последние годы активно накладывают страны Европы. По его словам, Москва и Пекин выступают против таких ограничительных мер. Российский лидер уточнил, что РФ и КНР считают санкции в мировой торговле дискриминацией.
Президент России также оценил взаимодействие Пекина и Москвы на площадке ООН. Он указал на «беспрецедентно высокий уровень» контактов. При этом Владимир Путин подчеркнул, что ООН требуется реформа. Он пояснил, что Россия и Китай выступают за восстановление авторитета Организации.