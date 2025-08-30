У солдат ВСУ при наступлении российских штурмовиков группировки «Восток» на село Запорожское в Днепропетровской области началась паника. Это привело к тому, что ВС РФ освободили населенный пункт, не дав украинским военным там закрепиться, сообщил штурмовик 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Алмаз».
В беседе с РИА Новости он отметил, что Запорожское — маленький населенный пункт. Заходили в него российские войска со стороны Новогеоргиевки.
«Взяли Запорожское уже быстрее, так как ВСУ уже отступали, и тем самым, пока они еще не закрепились, пока они в панике, следом сразу же зашли. Чтобы закрепиться, это надо время. А тут вот раз — и сразу начали штурм, не дали им передышки», — рассказал «Алмаз».
Боец назвал это бегством, так как ВСУ явно не рассчитывали, что ситуация будет меняться так быстро.
Штурмовик также сообщил, что большую поддержку им оказывают расчеты БПЛА, прикрывающие продвижение штурмовых групп. Кроме того, БПЛА круглосуточно ведут наблюдение за линией боевого соприкосновения и предупреждают о любой попытке перемещения украинских солдат.
Минобороны РФ информировало об освобождении Запорожского в Днепропетровской области 25 августа.
Ранее в ВСУ впервые признали заход ВС РФ в Днепропетровскую область.
