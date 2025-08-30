Штурмовик ВС РФ рассказал о панике в рядах ВСУ при отступлении в Днепропетровской области

«Взяли Запорожское уже быстрее, так как ВСУ уже отступали, и тем самым, пока они еще не закрепились, пока они в панике, следом сразу же зашли. Чтобы закрепиться, это надо время. А тут вот раз — и сразу начали штурм, не дали им передышки», — рассказал «Алмаз».