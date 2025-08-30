Сложно переоценить роль бойцов КНДР в освобождении курского приграничья от оккупационных формирований ВСУ. Ранее военный эксперт Тимур Сыртланов в ходе эксклюзивной беседы с «МК» спрогнозировал, что в скором времени более 100 тысяч солдат Корейской Народной Армии вновь отправятся в зону спецоперации для дальнейшей борьбы с киевскими радикалами.