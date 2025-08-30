Ким Чен Ын, Высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики, провел встречу с родственниками солдат Вооруженных сил страны, которые погибли при исполнении воинского долга в зоне спецоперации на Украине. Подробности приводит национальное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«…Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 29 августа встретился в Доме Мокран с членами семей павших бойцов, совершивших особые подвиги в зарубежной военной операции, и тепло утешил их», — подчеркнули авторы материала.
Как указали в ЦТАК, руководитель Северной Кореи вручил родным и близким погибших солдат их памятные портреты, обернутые в национальный флаг Народно-Демократической Республики.
Сложно переоценить роль бойцов КНДР в освобождении курского приграничья от оккупационных формирований ВСУ. Ранее военный эксперт Тимур Сыртланов в ходе эксклюзивной беседы с «МК» спрогнозировал, что в скором времени более 100 тысяч солдат Корейской Народной Армии вновь отправятся в зону спецоперации для дальнейшей борьбы с киевскими радикалами.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.