В Хабаровске ветеранам вручили медали от Генконсульства Китая

В Хабаровске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию окончания Второй мировой войны и Победы над милитаристской Японией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Медали ветеранам вручили представители Генерального консульства КНР совместно с министром социальной защиты края Александром Дорофеевым.
Награды учреждены Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, Государственным советом и Центральным военным комитетом КНР. Как отметил Генеральный консул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян, цель церемонии — сохранить общую историческую память и выразить глубокое уважение ветеранам.
На мероприятии лично присутствовали участники Великой Отечественной войны Юрий Ласьков и Василий Захаренко. Ветеранам, которые не смогли прийти по состоянию здоровья, поздравления доставят домой.
Сегодня в Хабаровском крае проживает 611 ветеранов: 42 участника войны, из них 22 — в боях против милитаристской Японии, 498 тружеников тыла, 48 узников концлагерей и 23 жителя блокадного Ленинграда.
Все они пользуются льготами и мерами поддержки, включая компенсацию проезда и выплаты из краевого бюджета.