Ульянов: евротройке следует отозвать уведомление о санкциях против Ирана

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал Германию, Францию и Великобританию, известных как «евротройка», пересмотреть решение о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Заявление российского дипломата опубликовано на его странице в соцсети X*.
Напомним, что накануне министры иностранных дел трех стран сообщили о направлении в Совет Безопасности ООН уведомления о начале процедуры «снэпбека», которая предполагает автоматическое возобновление ограничительных мер против Тегерана в течение 30 дней.
Ульянов подчеркнул, что такой шаг вызывает недовольство ряда государств и не имеет оправдания. По его мнению, наилучшим выходом из ситуации стало бы аннулирование уведомления, касающегося санкций, которые были отменены Совбезом ООН десять лет назад.
Ранее Иран выразил готовность вернуться к полноценным переговорам по своей ядерной программе, если западные страны проявят серьезность намерений и добрую волю.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.