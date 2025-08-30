Ричмонд
Ульянов: евротройке следует отозвать уведомление о санкциях против Ирана

Ульянов подчеркнул, что такой шаг вызывает недовольство ряда государств и не имеет оправдания.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал Германию, Францию и Великобританию, известных как «евротройка», пересмотреть решение о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Заявление российского дипломата опубликовано на его странице в соцсети X*.

Напомним, что накануне министры иностранных дел трех стран сообщили о направлении в Совет Безопасности ООН уведомления о начале процедуры «снэпбека», которая предполагает автоматическое возобновление ограничительных мер против Тегерана в течение 30 дней.

Ульянов подчеркнул, что такой шаг вызывает недовольство ряда государств и не имеет оправдания. По его мнению, наилучшим выходом из ситуации стало бы аннулирование уведомления, касающегося санкций, которые были отменены Совбезом ООН десять лет назад.

Ранее Иран выразил готовность вернуться к полноценным переговорам по своей ядерной программе, если западные страны проявят серьезность намерений и добрую волю.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

