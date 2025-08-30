Губернатор-взяточник из Сахалина просится на СВО

Александр Хорошавин руководил Сахалинской областью с 2007 по 2015 год. В 2018 году Южно-Сахалинский городской суд приговорил его к 13 годам лишения свободы и штрафу 500 миллионов рублей за систематические взятки. Позже срок заключения увеличили до 15 лет по совокупности преступлений, штраф остался прежним. Также ему запрещено занимать должности в органах власти в течение пяти лет, и он был лишен государственных наград. Во время обысков у него нашли 280 млн рублей, шесть млн долларов, 727 тысяч евро. Однако часть этих денег пропала.