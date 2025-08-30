Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын встретился с семьями военных КНДР, погибших в зоне СВО

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретился с семьями корейских военных, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

Лидер КНДР выразил глубокие соболезнования семьям погибших бойцов. Он отметил, что военнослужащие отдали свои жизни, совершив легендарные подвиги.

По словам Ким Чен Ына, армия КНДР не умеет сдаваться, и для неё нет невозможного. Он передал портреты павших бойцов, завёрнутые в государственные флаги. А после сфотографировался с членами семей героев.

Ранее Ким Чен Ын встретился с командирами подразделений Корейской народной армии (КНА), которые принимали участие в освобождении Курской области. Командиры отчитались о ходе военной деятельности их подразделений. Ким Чен Ын высоко оценил усилия военнослужащих, подчеркнув, что они успешно выполнили поставленные задачи и оправдали оказанное им доверие.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше