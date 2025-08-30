Ким Чен Ын встретился с семьями военных КНДР, погибших в зоне СВО

Лидер КНДР выразил глубокие соболезнования семьям погибших бойцов. Он отметил, что военнослужащие отдали свои жизни, совершив легендарные подвиги.
По словам Ким Чен Ына, армия КНДР не умеет сдаваться, и для неё нет невозможного. Он передал портреты павших бойцов, завёрнутые в государственные флаги. А после сфотографировался с членами семей героев.
Ранее Ким Чен Ын встретился с командирами подразделений Корейской народной армии (КНА), которые принимали участие в освобождении Курской области. Командиры отчитались о ходе военной деятельности их подразделений. Ким Чен Ын высоко оценил усилия военнослужащих, подчеркнув, что они успешно выполнили поставленные задачи и оправдали оказанное им доверие.