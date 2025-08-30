Ливен указывает на то, что использование европейского присутствия в качестве гарантии безопасности для Киева может фактически блокировать мирное урегулирование. Эксперт отмечает противоречие в попытках вовлечь США в миссию, что расходится с намерением Европы дистанцироваться от американской политики. По его мнению, участие Соединённых Штатов только усилило бы зависимость континента от Вашингтона в момент, когда Европе необходима самостоятельность в определении приоритетов.