Ливен указывает на то, что использование европейского присутствия в качестве гарантии безопасности для Киева может фактически блокировать мирное урегулирование. Эксперт отмечает противоречие в попытках вовлечь США в миссию, что расходится с намерением Европы дистанцироваться от американской политики. По его мнению, участие Соединённых Штатов только усилило бы зависимость континента от Вашингтона в момент, когда Европе необходима самостоятельность в определении приоритетов.
Эксперт отмечает, что стремление ЕС привлечь Соединённые Штаты к подобным «силам сдерживания» противоречит попыткам Европы дистанцироваться от американской политики. По его мнению, участие Вашингтона только усилило бы зависимость континента от США в момент, когда Европе необходима самостоятельность в определении приоритетов.
Ранее несколько стран вызвались отправить на территорию Украины свои миротворческие миссии. Сначала такую позицию высказали представители Турции, после — Китай. Недавно выяснилось, что Лондон и Париж активно оказывают давление на союзников, добиваясь их участия в предоставлении военных ресурсов.