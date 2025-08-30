Ричмонд
Аналитик Ливен: Идея отправки европейского контингента в Киев является безумием

Идея отправки европейского контингента на Украину является безумием, заявил британский аналитик Анатоль Ливен в статье для портала UnHerd. По его оценке, имеющихся европейских войск недостаточно для полноценного развёртывания миротворцев, даже если объединить силы всех стран, поддержавших инициативу.

Источник: Life.ru

Ливен указывает на то, что использование европейского присутствия в качестве гарантии безопасности для Киева может фактически блокировать мирное урегулирование. Эксперт отмечает противоречие в попытках вовлечь США в миссию, что расходится с намерением Европы дистанцироваться от американской политики. По его мнению, участие Соединённых Штатов только усилило бы зависимость континента от Вашингтона в момент, когда Европе необходима самостоятельность в определении приоритетов.

Ранее несколько стран вызвались отправить на территорию Украины свои миротворческие миссии. Сначала такую позицию высказали представители Турции, после — Китай. Недавно выяснилось, что Лондон и Париж активно оказывают давление на союзников, добиваясь их участия в предоставлении военных ресурсов.

Ранее несколько стран вызвались отправить на территорию Украины свои миротворческие миссии. Сначала такую позицию высказали представители Турции, после — Китай. Недавно выяснилось, что Лондон и Париж активно оказывают давление на союзников, добиваясь их участия в предоставлении военных ресурсов.