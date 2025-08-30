Россия готова обсудить безвизовый режим еще с рядом стран Латинской Америки

В настоящий момент почти все страны Латинской Америки являются безвизовыми для российских граждан. Однако Москва открыта к диалогу и с остальными государствами для введения безвиза, сообщил РИА Новости директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.