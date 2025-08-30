Россия готова обсудить безвизовый режим еще с рядом стран Латинской Америки

В настоящий момент почти все страны Латинской Америки являются безвизовыми для российских граждан. Однако Москва открыта к диалогу и с остальными государствами для введения безвиза, сообщил РИА Новости директор консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.
По его данным, визовый режим для граждан России сейчас действует лишь в Мексике, Гаити, Тринидаде и Тобаго, а также на Багамских островах.
«Нашей приоритетной задачей является превращение всего региона Латинской Америки в безвизовое пространство для россиян. Открыты к диалогу с властями указанных стран по взаимной отмене визовых требований», — заявил Климов.
Дипломат отметил, что соответствующие проекты соглашений российская сторона уже передала своим партнерам.
К слову, в 2024 году Ассоциация туроператоров России сообщала, что примерно 5% российским путешественникам отказывают во въезде на территорию Мексики.
