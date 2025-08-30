Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом

Президент напомнил, что в ходе визита стороны подтвердили стратегический курс на укрепление традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в долгосрочной перспективе. Китайский лидер стал главным почетным гостем на памятных торжествах в Москве, а переговоры на высшем уровне позволили подробно обсудить ключевые вопросы взаимодействия двух государств. Итогом стали развернутое совместное заявление и подписание внушительного пакета двусторонних документов.