Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом

Путин напомнил, что в мае стороны подтвердили стратегический выбор российского и китайского народов в пользу укрепления дружбы и добрососедства.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин в интервью агентству Xinhua отметил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в мае стал значимым событием, получившим широкий международный отклик и высокую оценку внутри страны.

По его словам, приезд китайского лидера был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что придало ему особую символичность в контексте развития российско-китайских отношений.

Президент напомнил, что в ходе визита стороны подтвердили стратегический курс на укрепление традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в долгосрочной перспективе. Китайский лидер стал главным почетным гостем на памятных торжествах в Москве, а переговоры на высшем уровне позволили подробно обсудить ключевые вопросы взаимодействия двух государств. Итогом стали развернутое совместное заявление и подписание внушительного пакета двусторонних документов.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине позволит обсудить все направления двусторонней повестки.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше