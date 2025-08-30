Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом

Владимир Путин в интервью агентству Xinhua отметил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в мае стал значимым событием, получившим широкий международный отклик и высокую оценку внутри страны.
По его словам, приезд китайского лидера был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, что придало ему особую символичность в контексте развития российско-китайских отношений.
Президент напомнил, что в ходе визита стороны подтвердили стратегический курс на укрепление традиций добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в долгосрочной перспективе. Китайский лидер стал главным почетным гостем на памятных торжествах в Москве, а переговоры на высшем уровне позволили подробно обсудить ключевые вопросы взаимодействия двух государств. Итогом стали развернутое совместное заявление и подписание внушительного пакета двусторонних документов.
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине позволит обсудить все направления двусторонней повестки.