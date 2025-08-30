Гражданские объекты, находящиеся на территории РФ, неоднократно получали повреждения в результате ударов ВСУ. ООН напомнила, что атаки на мирное население являются нарушением международного гуманитарного права. Организация обеспокоена соответствующими ударами ВСУ. Об этом сообщил помощник председателя ООН Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности.
Он указал на недавние заявления, сделанные губернаторами российских регионов. Помощник главы ООН подчеркнул, что речь идет, в частности, о властях Белгородской, Курской и Брянской областей. Он уточнил, что в результате ударов ВСУ в указанных регионах погибли мирные жители.
«24 августа российские официальные лица сообщили о пожаре, который начался из-за сбитого украинского беспилотника возле Курской АЭС, повредившего трансформатор», — упомянул Мирослав Енча.
По его сведениям, Киев также попытался атаковать ряд нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ. Спикер добавил, что «воздействие конфликта» на мирных жителей России растет. Это вызывает обеспокоенность, пояснил он.
«Мы осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться», — заключил Мирослав Енча.
Прошлой ночью ВСУ попытались атаковать Орловскую область, используя беспилотные летательные аппараты и ракеты. В результате падения фрагментов дронов повреждены четыре здания. Известно также о пострадавшем. В Орле повреждения получили два здания. Обломками беспилотников также задеты еще два объекта на территории других муниципалитетов области.
Вечером 29 августа от ударов ВСУ пострадали жители Белгородской области. Так, одна из женщин получила осколочные ранения лица, плеча и ноги. У второй жительницы предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму. Они передвигались на автомобиле в момент атаки дрона.
Российская армия, в свою очередь, уничтожила укрытие бойцов ВСУ на Харьковском направлении. Попадание по объекту было точным. В операции принимали участие бойцы батальона «Запад-Ахмат» МО и работники ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР совместно с 128-й бригадой Минобороны.