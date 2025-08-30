ООН осудила удары ВСУ по регионам РФ и напомнила о международном гуманитарном праве

Прошлой ночью ВСУ попытались атаковать Орловскую область, используя беспилотные летательные аппараты и ракеты. В результате падения фрагментов дронов повреждены четыре здания. Известно также о пострадавшем. В Орле повреждения получили два здания. Обломками беспилотников также задеты еще два объекта на территории других муниципалитетов области.