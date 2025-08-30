Путин: РФ признательна КНР за бережное сохранение мемориалов Красной Армии

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Китаю за заботливое отношение к мемориалам, посвящённым бойцам Красной армии. В интервью агентству Синьхуа накануне своего визита в КНР, опубликованном на сайте Кремля, он отметил, что Россия высоко ценит сохранение памяти о солдатах, отдавших жизни за освобождение Китая.
Глава государства подчеркнул, что память о героях, павших в боях, должна всегда оставаться священной. По его словам, именно они показали пример подлинного мужества и патриотизма, выдержав тяжёлые испытания и сумев сокрушить сильного и беспощадного противника.
Путин добавил, что Россия с глубоким уважением относится как к ветеранам, так и к тем, кто погиб, защищая свободу и независимость будущих поколений и обеих стран.
Ранее Путин заявил, что Россия и Китай едины в осуждении любых попыток переписать историю Второй мировой войны и героизировать преступников того времени.