Путин о стратегическом сотрудничестве: Москва и Пекин вместе против вызовов

Российский лидер высоко оценил роль председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его политиком стратегического масштаба и лидером.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля, обозначил ключевые направления сотрудничества Москвы и Пекина, высказался о роли стран Глобального Юга и международных организаций, а также затронул вопросы исторической памяти.

Российский лидер пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября. В ходе визита он примет участие в политических мероприятиях, включая саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Пересмотр истории Второй мировой войны.

Путин заявил, что на Западе активно искажаются итоги Второй мировой войны. По его оценке, в ряде стран игнорируются выводы Нюрнбергского и Токийского процессов, а также замалчивается роль тех, кто несет ответственность за начало глобального конфликта.

Москва и Пекин, по словам главы государства, едины в неприятии подобных тенденций, включая попытки реабилитации нацизма и милитаризма. Президент напомнил о подвиге советских и китайских солдат, подчеркнув, что эта историческая память остается фундаментом двустороннего партнерства.

Путин о Си Цзиньпине.

Российский лидер высоко оценил роль председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его политиком стратегического масштаба и лидером, способным вести страну в сложный международный период.

Путин отметил, что именно под его руководством Китай демонстрирует миру пример уважительного диалога и последовательного продвижения национальных интересов.

Москва, по словам президента, придает большое значение стремлению китайского руководителя к укреплению сотрудничества с Россией.

Совместное противодействие санкциям.

В интервью было подчеркнуто, что Россия и Китай совместно выступают против дискриминационных ограничений в мировой торговле, в том числе в рамках БРИКС. Путин отметил, что подобные меры тормозят развитие государств и мировой экономики в целом.

Он подчеркнул, что двусторонние экономические отношения достигли рекордного уровня: Китай стал главным торговым партнером России, а сотрудничество двух стран служит фактором глобальной стабильности.

Реформа международных институтов.

Президент России заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина в структурах ООН достигло беспрецедентного уровня. По его словам, обе стороны поддерживают реформирование организации, включая расширение Совета Безопасности за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Помимо этого, российский лидер призвал исключить использование финансовых механизмов в неоколониальных целях. Москва и Пекин, по его словам, выступают за обновление Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы мировая финансовая система строилась на принципах равенства и справедливого доступа для всех государств.

