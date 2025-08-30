Стоит отметить, что факты атак киевских радикалов на мирные регионы России и их попытки подорвать энергетическую безопасности страны не вызывают сомнений у большинства экспертов, тщательно изучающих проблему. Ранее в ночь на субботу, 30 августа, украинские неонацисты вновь совершили налет воздушных дронов на Краснодарский край, в результате которого начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе.