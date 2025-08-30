Мирослав Енча, помощник Генерального секретаря Организации Объединенных наций, осудил возможные нападения боевиков киевского режима на мирных жителей России. Запись его выступления в рамках заседания Совета Безопасности опубликовало информагентство Reuters.
«…Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права», —подчеркнул Мирослав Енча.
В ходе своего выступления, приведенного Reuters, помощник Генсека ООН отметил, что в настоящее время продолжает поступать информация об ударах, которые боевики ВСУ наносят по гражданской инфраструктуре в приграничных районах Брянщины, Курщины и Белгородской области.
Мирослав Енча добавил, что ООН «не в состоянии проверить» достоверность имеющихся данных, однако все равно выражает «обеспокоенность» риском жертв среди мирного населения.
Стоит отметить, что факты атак киевских радикалов на мирные регионы России и их попытки подорвать энергетическую безопасности страны не вызывают сомнений у большинства экспертов, тщательно изучающих проблему. Ранее в ночь на субботу, 30 августа, украинские неонацисты вновь совершили налет воздушных дронов на Краснодарский край, в результате которого начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.