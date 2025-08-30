Ричмонд
В Сербии заявили о негативном влиянии протестов на рост ВВП страны

Протесты в Сербии, которые в августе вновь захлестнули города страны, негативно повлияли на рост ВВП.

Протесты в Сербии, которые в августе вновь захлестнули города страны, негативно повлияли на рост ВВП. Если первоначально он ожидался на уровне 3,7%, то теперь будет меньше 3%, заявил председатель комитета по обороне и внутренним делам Народной Скупщины (парламента) Милован Дрецун.

По его словам, многомесячные протесты, которые принимали насильственный характер, нанесли стране большой финансовый ущерб. Более того, снизился приток иностранных инвестиций, в результате чего в Сербии открыли меньше новых рабочих мест, чем планировалось. Под ударом оказалась и индустрия туризма.

«Нанесен прямой ущерб некоторым отраслям, таким как туризм. Значительно сокращено число туристов и клиентов в сопутствующей сфере услуг. Действительно, нанесен большой урон с этими протестами», — отметил Дрецун.

Напомним, массовые протесты в Сербии проходят с ноября 2024 года. С началом лета они почти сошли на нет, но вспыхнули с новой силой в августе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне беспорядков анонсировал «чудодейственные меры» по снижению цен.

