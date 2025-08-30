В Сербии заявили о негативном влиянии протестов на рост ВВП страны

Протесты в Сербии, которые в августе вновь захлестнули города страны, негативно повлияли на рост ВВП. Если первоначально он ожидался на уровне 3,7%, то теперь будет меньше 3%, заявил председатель комитета по обороне и внутренним делам Народной Скупщины (парламента) Милован Дрецун.